Erbakan, partisinin Simav kongresine katıldı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan: "Doğruya doğru, yanlışa yanlış prensibiyle hareket edeceğiz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 'Simav Birinci Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Kongrede Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı ve parti üyeleri hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Başkanlığı’na Bayram Sakartepe seçildi.

Belediye Yeni Düğün Salonu’nda düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan Muhammed Zahid Girgin, gerçeklerin hayallerle başladığını ve altında imanın yattığını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin, Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşunun 1969’lu yıllara kadar uzandığını ve Milli Görüş hareketiyle başladığını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı, Partisi’nin iktidara gelişini müjdelediklerini belirterek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, siyasete nezaket ve zarafet getireceklerini ifade etti. Erbakan, “Doğruya doğru, yanlışa yanlış prensibiyle hareket edeceğiz. Muhalefetin iktidarı sürekli eleştirmesine rağmen, biz iktidarın olumlu gördüğümüz yönlerini de özellikle ifade ettik. Ancak bu yanlış gördüklerimizi söylemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu günkü kongremiz hayırlı olsun” diye konuştu.

Tek liste ile yapılan seçimlerde Muhammed Zahid Girgin, Yeniden Refah Partisi Simav İlçe Başkanı seçildi.

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