Hayırlı Hizmetler Vakfı'ndan "Vefa" programı

Kütahya'nın Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakıf tarafından, "Mecnunlara yemek ve hediye ikramı" programı gerçekleştirdi.

Vakıf Başkanı Ahmet Canatan, "Malum Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlidi Nebi haftasını 'Vefa' haftası olarak ilan etmişti. Biz de Vakfımızda vefayı nasıl gerçekleştirebileceğimizi düşünürken, ilk olarak genel kurul üyelerimize ziyaretler ile başladık. Çünkü onlar İslam davasına sahip çıkıp vakfımızı kurup bu günlere gelmesine vesile olmuşlardır. Önce onları ziyaret ettik, daha sonra Tavşanlı'mızdaki velilerimiz ve mecnunlarımızı bir araya getirerek onlara yemek ikramında bulunduk ve hediyeler takdim ettik. Hepsinin de ayaklarına sağlık, bizim davetimize icabet edip geldiler. Şehrimize vefa adına şehrimizin mecnunlarını bir araya getiren vakfımız, aynı zamanda bu tür bir organizasyonu ilk defa geçmiş yıllarda gerçekleştiren Bakkallar Odası eski başkanı Ali İhsan Özden'i de rahmetle anıyoruz" dedi.

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