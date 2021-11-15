Rektör Uysal’dan “Altın Gençlik Ödülleri” projesine destek

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Altın Gençlik Ödülleri projesi Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'a tanıtıldı.

Projeyi memnuniyetle karşılayan ve her konuda destek vermeye hazır olduklarını açıklayan Rektör Kazım Uysal, gençlere çalışmalarında başarılar dilerken, tüm üniversite öğrencilerini projeye sahip çıkmaya davet etti.

DPÜ, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının belirli kategorilerde oylanacağı projenin Türkiye'de bir ilk olduğu, projeyle öğrenci toplulukları arasındaki uyum ve iş birliğinin artacağı, Kütahya'nın üniversite gençliğiyle bütünleşeceği bilgisini paylaştı.

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