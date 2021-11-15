Kütahya'da 'Altın gençlik ödülleri projesi' oylamaya sunuldu

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Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan 'Altın gençlik ödülleri' projesi oylamaya açıldı.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının belirli kategorilerde oylanacağı proje Türkiye'de bir ilk. Projeyle, öğrenci toplulukları arasındaki uyum ve işbirliğinin artması sağlanırken, Kütahya'nın üniversite gençliğiyle bütünleşmesi hedefleniyor.

Kütahya Belediyesi'nin de desteklediği projede, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, projeyi desteklediğini belirterek gençlere başarılar diledi.

Proje kapsamında 13 farklı kategorideki öğrenci toplulukları yapılacak oyalama ile ‘Altın Gençlik Ödülleri’ sahibi olacak. Bugün başlayan oylama 15 Aralık 2021 tarihine kadar www.altingenclikodulleri.com internet sitesinden oylanabilecek.

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