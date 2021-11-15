KSBÜ'de Beden Dili Eğitimi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Öğretim üyesi Doç. Dr. Sultan Güçlü tarafından 'Beden Dili Eğitimi' verildi.

Etkinlik, KSBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Renkli Düşler Öğrenci Topluluğu iş birliği ile Hekim Sinan Konferans Salonunda gerçekleşti. Eğitime, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik, akademik ve idari personel ile birlikte öğrenciler katılım sağladı.

Doç. Dr. Sultan Güçlü, beden dilinin cinsiyet ve kültürel açıdan farklılıklarına ve iletişimdeki önemine dikkat çekerek, iletişimin sessiz ve etkili tarafı olduğunu belirtti.

Eğitimin sonunda katılım belgesi verildi.

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