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Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması: İki tarafın da dezavantajları var (2)

DHA

Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması: İki tarafın da dezavantajları var (2)


'İŞÇİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINA YÜZDE 70 ZAM YAPACAĞIZ'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Tavşanlı ilçesine geçti. Burada esnafı gezerek, sohbet eden Erbakan, daha sonra parti binasına geçti. Yeniden Refah Partisi'nin, iktidara geldiği zaman işçi ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 70 zam yapacağını dile getiren Fatih Erbakan, şöyle konuştu:
"Biz yola çıkarken 'Önce Allah'a sonra da bu aziz millete güvenerek yola çıkıyoruz' dedik. Birinci 40 yıl efsane hizmetlerle dolu bir 40 yıldır. Merhum Erbakan hocamızın 1969'dan 2011 yılına kadar vefatına kadar sürdürdüğü efsane hizmetlerin yapıldığı bir 40 yıldır. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin; istihdama, kalkınmaya yönelik nerede bir çivi çakılmışsa nerede taş üstüne taş konulmuşsa orada Erbakan hocamızın, orada milli görüşün imzası var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kısa sürede dar gelirli kesimin refah düzeyini, gelir düzeyini bu kadar yüksek oranda artıran başka hükümet gelmemiştir. 54'üncü hükümet bu noktada sadece Türkiye şampiyonu değil dünya şampiyonudur. Aynı aşkla 40 kırk yıl için yola çıktık. İş ve istihdam için 634 proje ile kalkınmayı başlatacağız. Yeniden Refah olarak gelir gelmez işçi ve memur emekli maaşlarına yüzde 70 zam yaparak başlayacağız. Biz bugünkü iktidar gibi muhtaçlara kömür, erzak dağıtmak için gelmiyoruz; fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2021-11-15 17:18:43

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