Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda teknik inceleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Milli Parklar Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın revize edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Akdağ yaban hayatı geliştirme sahasının revize edilmesinde, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serdar Oruç’un önemli katkıları olduğunu ifade etti. Sapmaz “ 2 bin 100 rakımlı Akdağ’da yüksek irtifa koşu parkuru, yamaç paraşütü takeoff’u, kamp ve mesire alanı rota koordinatları sahada uygulamalı olarak belirlendi. Bölgemizin geleceğine dair, etkin ve verimli bir rapor çalışması oldu. Akdağ yaban hayatı geliştirme sahasının revize edilmesine yönelik raporun hazırlanmasına katkı sağlayan Yaban Hayatı Uzmanı Öğretim Görevlisi Serdar Oruç’a, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal’a, Şef Diğdem Sevinç’e, Orman Muhafaza Memuru Mustafa Arı’ya ve Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.