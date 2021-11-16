DPÜ EEM Öğrencilerinin projelerine TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (EEM) bölümü öğrencilerinin akademisyenlerin danışmanlığında 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’na yaptığı üç proje başvurusunu desteklenme kararı verdi.

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Namdar ve Dr. Öğr. Üyesi Arif Başgümüş danışmanlığında, TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2021 yılı 1. dönem çağrısı için önerilen 4 projeden 3'ü TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

TÜBİTAK tarafından 2021 Kasım'da açıklanan sonuçlara göre, Ege Özbay’ın görev aldığı Sürü İnsansız Hava Araçlarının Derin Öğrenme Tabanlı Haberleşmesi ve Kontrolü projesi ile Salih Tekin ve Murat Gök’ün yürütücülüklerini üstlendiği Görüntü İşleme Tabanlı Otonom Hareketli İHA ile Nesne Taşıma Sistemi projeleri kurumun destek vereceğini açıkladığı projeler arasında yer aldı. Söz konusu projeler Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Namdar’ın danışmanlıklarında hayata geçirilecek. Öte yandan Dr. Öğr. Üyesi Arif Başgümüş’ün danışmanlığını üstlendiği ve Hakan Kaya ile Selcan Sıla Yılmaz’ın üstlendikleri Elektrikli Araçlarda Şarj İşleminin Şebeke Üzerindeki Tüketim Miktarının Yapay Zeka ile Öngörülmesi başlıklı çalışması da TÜBİTAK’ın destekleyeceği projeler arasında gösterildi.

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