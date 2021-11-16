Hisarlı Ahmet Sempozyumu “Müzik ve İklim” temasıyla düzenlenecek

12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu 2022’de “Müzik ve İklim” temasıyla düzenlenecek. İklim değişikliğine dair farkındalık amaçlanan sempozyum hakkında bilgiler alan Vali Ali Çelik, “Sanatçılarımız ve akademisyenlerimizle hep beraber bu farkındalığı büyütebilirsek ve bunu Kütahya’dan yapabilirsek bize mutluluk verir. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuvarı ile Kütahya Güzel Sanatlar Derneği iş birliğinde 12’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nun 2022 yılı teması “Müzik ve İklim” olarak belirlendi.

Vali Ali Çelik, 912 Haziran 2022 tarihleri arasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde düzenlenecek Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu hakkında Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Türkmen, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lilian Maria Tonella Tüzün ile Doç. Dr. Duygu Kahraman’dan bilgiler aldı.

10 yılı aşkın süredir insan ve topluma odaklanılan sempozyumda iklim değişikliğine dikkat çekileceğini belirten Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Türkmen, sempozyumun 41 alt başlıkta yapılacağını söyledi. “Hedefimiz farkındalığı artırmak” diyen Türkmen, gençlere ve çocuklara yoğunlaşacağını kaydetti.

Heyete teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Çok önemli bir tema belirlenmiş ancak altını iyi doldurmalıyız. Sanatçılarımız ve akademisyenlerimizle hep beraber iklim değişikliğine dair farkındalığı büyütebilirsek ve bunu Kütahya’dan yapabilirsek bize mutluluk verir. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.