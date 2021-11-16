Valilik, seyahat acentesi temsilcisine Kütahya’yı tanıttı

Kütahya Valiliğinin öncülüğünde Kütahya’ya gelen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Temsil Kuruluna bağlı 30 seyahat acentesinin temsilcilerine şehrin tarihi ve kültürü tanıtıldı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Temsil Kurulu heyeti, Kütahya’nın tanıtımına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Valiliğin daveti üzerine kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’ya geldi.

TÜRSAB Orta Anadolu Temsil Kuruluna bağlı 30 seyahat acentesinin temsilcileri Kütahya’daki programlarının ilk gününde Kütahya Kalesi, tarihi Germiyan Sokağı, müzeler ve Çiniciler Çarşısını gezdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında heyeti bilgilendirdi.



Vali Ali Çelik, TÜRSAB heyetine Aizano’yı tanıttı

Heyetin pazar günkü durağı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Aizanoi Antik Kenti oldu. Heyete Kütahya Valisi Ali Çelik eşlik etti. Vali Ali Çelik, TÜRSAB heyetine dünyanın ilk borsası, Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’nı gezdirerek antik kenti tanıtarak Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Kütahya’daki çalışmaları yakından takip ettiğini belirten TÜRSAB heyeti, Vali Ali Çelik’e şehrin tanıtımına ve turizme katkılarından dolayı teşekkür etti.

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