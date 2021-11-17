Aizanoi’de Kütahya ve Anadolu tarihi gün yüzüne çıkıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Kütahya ve Anadolu tarihinin gün yüzüne çıktığı bildirildi.

Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve kazı çalışmalarının Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Müze Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü bölgede şimdiye kadar Zeus Tapınağının kutsal alanının anıtsal giriş kapısının temel kalıntıları ve yapıya ait mermer bloklar ile agoranın güney ve batı kanadındaki sütunlu galeriler, dükkanlar gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca Kocaçay (Penkalas) alanında devam eden çalışmaların sonucunda heykeller ve heykel başları da bulundu. Bölgede devam eden çalışmalar sonucunda pek çok önemli tarihi eserin ortaya çıkarılması bekleniyor.

Kazı çalışmalarının yürütücülüğünü üstlenen Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, Mayıs ayından bu yana devam eden çalışmalar sayesinde Aizanoi’un her geçen gün öneminin artırdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Gökhan Coşkun, “ Aizanoi’da öncelikle Agora alanında çalışmalara başladık. Sütunlu galerilerin akslarını ve bazı dükkanların kalıntılarını ortaya çıkarmaya başladık. Agoranın güney ve batı kanadındaki sütunlu galeriler ve bunların hemen ardındaki dükkanları ortaya çıkarmak için çalışmalarımız sürmekte. Bu kapsamda sağlık ve hijyen tanrıçası olan Hygieia’ya ait heykelin gün yüzüne çıkarılması, Roma döneminde kentte sağlık kültüne ilişkin çeşitli yapılaşmaların olabileceğini düşündürüyor. Hygieia sağlık tanrısı Asklepios’un kızı. Yani kendisi sağlık ve hijyen tanrıçası. Mermerden yapılmış bu Hygieia heykelinin başı kırık ve korunmamış durumda. Heykelin başı maalesef günümüze ulaşamamış ancak mevcut haliyle yaklaşık bir insan boyunda olduğunu görebiliyoruz” dedi.



“Bölgede çok sayıda heykel bulunacağı düşünülüyor”

Bölgede çok sayıda heykel bulunacağını düşündüklerini söyleyen Coşkun, “ Kazı alanı içinde kalan Kocaçay’da (Penkalas) Ekim ayı sonunda bulunan heykel başları, üniversitemizin kazı ekibinde heyecana yol açtı. Kocaçay üzerinde onarılmak üzere kazısı yapılan antik köprüye ait mermer parçalarının ortaya çıkarılması sırasında bulunan Afrodite ile Dionysos heykellerinin başları, çalışmalar için bir ilk anlamına geliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.