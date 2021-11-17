DPÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığında nöbet değişimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimini kazanan Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Gülsen Özdemir, görevi eski başkan Rıdvan Saraçoğlu’ndan devraldı

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Eğitim Fakülte Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Genel Sekreter Miktat Bektaş, DPÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığını devralan Gülsen Özdemir ve görevi devreden Rıdvan Saraçoğlu ile öğrenci topluluklarının temsilcileri katıldı.

Düzenlenen törende Rıdvan Saraçoğlu, görevini DPÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığına seçilen Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gülsen Özdemir'e devretti ve kendisine başarı dileklerini sundu.

DPÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Gülsen Özdemir, devir teslim töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevini üstlendiğim için çok mutlu ve gururluyum. Görevimin getirdiği sorumlulukların farkındayım. Bu bilinçle üniversitemizin öğrencileri ile gerekli merciler arasında köprü görevimi layığıyla yürüteceğim. Üreten ve değer katan bir üniversite olma hedefiyle bu güzel yolda tüm öğrencilerimizle birlikte yürüyeceğiz. Yapılan seçimde beni bu göreve layık gören arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca öğrenci konseyi başkanı olarak şimdiye kadarki emeklerinden dolayı görevi devraldığım Rıdvan Saraçoğlu’na da teşekkür ediyor kendisine hayatında başarılar diliyorum” dedi.



“Başkan Özdemir, değer katan üniversite vizyonumuza katkı sunacak”

Başkan Gülsen Özdemir’in değer katan üniversite vizyonuna katkı sunacağını söyleyen Rektör Kazım Uysal,” Öğrencimiz Gülsen Özdemir, fakülte temsilcisi öğrencilerimizin oy birliği ile DPÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığına seçildi. Kendisini tebrik ediyorum. Bir kız öğrencimizin bu görevi yürütecek olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Gülsen aynı zamanda Eğitim Fakültemizin 3. sınıf öğrencisi ve bir öğretmen adayı. Kendisinin DPÜ'nün öğrenci odaklı ve değer katan üniversite vizyonununa hem deneyimi hem de enerjisiyle katkı sunacağına inanıyorum. Kendisine bu önemli görevde başarılar diliyorum. Ayrıca görevi devreden Rıdvan Saraçoğlu'na da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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