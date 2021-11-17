Gediz Kaymakamlığı ve birimleri taşınıyor

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Kaymakamlık ve birimleri 4.etap toki yanında bulunan ve okul olarak kullanılması planlanan binaya taşınıyor.

Kaymakamlık binası olarak bugüne kadar kullanılan ve yeni deprem yönetmeliği gereği olası bir depremde zarar göreceği tespit edilen bina yıkılarak Özel İdaresi tarafından yeniden yapılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Kaymakamlık ve birimlerinin yeni yerinde hizmet vermeye başladığını söyleyen Gediz Kaymakamı Hakan Alkan; “ Kaymakamlık binası olarak hizmet veren binanın ekonomik ömrünü doldurduğunu, ayrıca da yeni deprem yönetmeleri gereği olası bir depremde zarar göreceğinin tespit edilmesi sonrasında binanın yıkılarak yeniden yapılması gerektiği için kullanmış olduğumuz binayı kademeli olarak boşaltıyoruz. Yeni Kaymakamlık binası Ergenekon Mahallesi Toki 4.Etapta okul olarak kullanılması planlanan binaya yerleştik. Kaymakamlık Makamı, Yazı işleri müdürlüğü ve bağlı birimlerde yeni yerinde hizmet vermeye başlayacaklar” dedi.

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