108 ülke Kütahya’dan “Kadına şiddete dur” dedi

Kütahya Valiliğinin destekleriyle DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından kadına şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen uluslararası yarışma dünya genelinde ses getirdi.

108 ülkeden binlerce sanatçı ve tasarımcı hazırladıkları 4 bin 365 eserle “Kadına şiddete dur” dedi.

Kütahya Valiliğinin destekleriyle DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından kadına şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen uluslararası yarışmaya rekor başvuru geldi.

Kısa film, karikatür ve afiş kategorilerinde düzenlenen yarışmaya 108 ülkeden 4 bin 365 eser katıldı.

Yarışmanın değerlendirme süreci başladı. 37 jüri üyesinin değerlendirme sürecinde görev aldığı yarışmada, 17 jüri üyesi dünyanın farklı kıta ve ülkelerinden belirlendi.

Yapılacak değerlendirmenin ardından ödüle layık görülen filmlerinin gösterimi, ödül töreni ve ilk 100'e giren afiş ile karikatürlerin sergilerinin açılışı yapılacak.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde saat 17.30'da DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Amfisinde yapılacak ödül töreni, sergi açılışı ve gösterime tüm vatandaşlar katılabilecek.

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