Bosna Hersek'te Kütahya rüzgarı

Balkanlar Dostluk ve Yardımlaşma Derneği (BDYD) tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, TürkiyeBosna Hersek Kültür Buluşması düzenlendi. Etkinlikte Kütahya standı katılımcıların ilgisini çekti.

Saraybosna’da düzenlenen kültür buluşmasına Kütahya Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Zenci ve beraberinde Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, Çini Sanatçısı Emine Arabacı, Çini Ustası Mehmet Yıldırım ile birlikte Bosna Hersek’te, Kütahya çini sanatını ve kültürünü tanıttılar.

Kütahya Belediyesi standı, Balkanlar Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinan Balkaya ve katılımcıların ilgisini çekerken, çini ve çark ustaların sergilediği canlı atölye çalışmaları Saraybosnalı yetkililerin de dikkatinden kaçmadı.

Kültür Sosyal İşler Müdürü Mehmet Zenci Saray Bosna Belediye Başkanı Benjamina Karic’i ziyaret ederek, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın selamlarını iletti. Müdür Zenci, Saray Bosna Belediye Başkanı Karic’e Kütahya’yı tanıtarak, çini tabak hediye etti.

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