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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Gaybiefendi Mahallesi Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi´nin üstündeki alanda park halinde bulunan otomobilde, gece saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında otomobilde yaşanan patlama korkuttu.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-11-18 10:28:00



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