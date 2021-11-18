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Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, yakalandı

DHA

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, yakalandı


Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde evlenme vaadiyle T.G.'yi (33) 100 bin lira dolandıran 3 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Tavşanlı ilçesinde T.G.'nin evlenmek istediğini duyan İ.G. plan yaptı. İ.G. ilçede ev kiraladığı H.Ö.´yü gelin adayı olarak T.G ile tanıştırdı. Kız istemek için eve gelen T.G.´ye A.G. de gelin adayı H.Ö.´nün annesi olarak tanıtıldı. T.G.'ye düğün alışverişi için 100 bin TL karşılığında ziynet eşyası aldıran şüpheliler, bir süre sonra ortadan kayboldu.
T.G.´nin şikayeti üzerine Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2021-11-18 11:13:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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