Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, yakalandı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde evlenme vaadiyle T.G.'yi (33) 100 bin lira dolandıran 3 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Tavşanlı ilçesinde T.G.'nin evlenmek istediğini duyan İ.G. plan yaptı. İ.G. ilçede ev kiraladığı H.Ö.´yü gelin adayı olarak T.G ile tanıştırdı. Kız istemek için eve gelen T.G.´ye A.G. de gelin adayı H.Ö.´nün annesi olarak tanıtıldı. T.G.'ye düğün alışverişi için 100 bin TL karşılığında ziynet eşyası aldıran şüpheliler, bir süre sonra ortadan kayboldu.
T.G.´nin şikayeti üzerine Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2021-11-18 11:13:58
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