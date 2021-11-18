Gerence Deresi'nin bakım ve onarımı yapıldı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde şehir içerisinde TOKİ 1.Etap ve 2.Etap’ta bulunan Gerence Deresi’nde bakım ve onarım çalışmaları yapılarak, dere kenarına çit uygulaması yapıldı.

Gediz Belediyesi’nin daha yaşanabilir ve güvenli bir çevre için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gerence Deresinde Devlet Su İşleri tarafından beton menfez, bakım ve onarım çalışmaları ile iki yönlü çevre çiti uygulaması gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Belediyemiz girişimleri ile İlçemiz şehir içerisinde bulunan Gerence Deresi’nde Devlet Su İşleri DSİ tarafından beton menfez bakım ve onarım çalışmaları yapılarak, 1000 metre uzunluğunda iki yönlü çevre çiti uygulamasıyla okullar bölgesinin ,öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanarak, çevremiz için görsel açıdan daha hoş bir görünüme kavuşturuldu. Gerence Deresi’nin yenilenmesinde emeği geçen DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğüne, DSİ Kütahya 34. Şube Müdürlüğüne ve çalışanlarına şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

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