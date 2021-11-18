Gediz’de sürü yönetimi kursu verildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 'Sürü yönetimi elemanı' kursu verildi.

Gediz Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen 42 kursiyerin katıldığı ve 4 hafta süren kursa köylüler yoğun katılım sağladı. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve çobanlığın daha cazip hale getirilmesi amacıyla başlatılan sürü yönetimi elemanı eğitimleri Veteriner Hekim Osman Zekeriya Yılmaz, Veteriner Hekim Burcu İrem Dönmez ile Veteriner Hekim ve Gediz Tarım ve Orman Müdürü Kaan Dönmez tarafından verildi.

Kurs boyunca kursiyerlere merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun ağılı, keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konuları anlatıldı. Kursun tamamlanmasının ardından kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

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