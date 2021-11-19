Simavlı duayen gazeteci 102 yaşında vefat etti

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yerel gazete çıkarmak üzere ilk matbaayı kuran 1919 doğumlu Kamil Muştu, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti.

Duayen gazeteci olarak tanınan Kamil Muştu, vefatından kısa bir süre önce İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışan gazetecilere tecrübelerini aktardığını ve onlara her zaman yardımcı olduğunu belirtmişti. Muştu konuşmasında, gerçek doğum tarihinin 1919 olduğunu, 60 yıl gazetecilik yaptığını ve gazete muhabiri olarak çalıştığını dile getirmişti.

Basın camiasında duayen gazeteci olarak bilinen Muştu, yarın Simav’da toprağa verilecek.

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