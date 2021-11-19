Kütahya'da, 58 Ekim 2021 tarihleri arasında belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 'UCLG 2. Aracı Şehirler Forumu’nun 'Kütahya Deklarasyonu' yayınlandı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Aracı Şehirler Dünya Forumu, 58 Ekim 2021 tarihleri arasında Kütahya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti. “Dirençli Bir Gelecek İçin Yaşam Sistemleri” teması altında gerçekleştirilen Forum’un çıktısı olarak hazırlanan Kütahya Deklarasyonu ise UCLG tarafından ilan edildi.

İlki 2018 yılında Fas’ın Şafşavan şehrinde gerçekleştirilen Birinci Aracı Şehirler Dünya Forumu’nun sonuç belgesi mahiyetinde olan Şafşavan Deklarasyonu, bu gündeme yönelik bir farkındalığın oluşmasına odaklanmaktaydı. Gelinen aşamada Kütahya Deklarasyonu ise aracı şehirleri, eylem odaklı bir gündem içerisinde tutuyor. Deklarasyon’da özellikle, Covid19 sonrası kalkınma gündeminde bu şehirlerin potansiyeline yönelik dikkat çekici ayrıntılar yer alıyor.

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