Altıntaş’ta “Kadına Karşı ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” toplantısı

Altıntaş Kaymakamlığı’nda Kadına “Karşı ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp başkanlığında yapılan toplantıya kurum amirlerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de katıldı.

Toplantıda son yıllarda artış gösteren kadına karşı ve aile içi şiddet olaylarının nedenleri ve bu tarz olayların önüne geçilmesi için alınacak önlemler görüşüldü.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp, toplantıda yaptığı konuşmada, kadın ve çocukların her türlü şiddetten korunması konusunda devletin büyük sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Kaymakam İrdelp, “Yaşanan adli olaylar sonrası kolluk birimlerimize başvuran kadınlarımızın ve çocuklarımızın 6284 Sayılı Kanun kapsamında barınma, korunma gibi her konuda ihtiyaçlarının giderilerek mağduriyetlerinin önüne geçilmektedir. Haklarında tedbir kararı bulunan kadınlarımız devlet korumasındadır. Uzaklaştırma kararı bulunan eşlerinin münferit olaylara sebebiyet vermemesi için kolluk birimlerince adreslerinde sık sık kontrol edilmektedir. Aynı zamanda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de bu konuda çok büyük sorumlulukları vardır” diye konuştu.

