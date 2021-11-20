İlçe Milli Eğitim Müdürleri Emet’te toplandı

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı Emet ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında, Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Muhsin Kaymak ve Hakan Gölpınar, Şube Müdürü Rıdvan Acar ile İlçe Millî Eğitim Müdürleri katıldı.

Toplantıda eğitim öğretim konularında güncel konular değerlendirildi. Ayrıca "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi konusunda yapılması gerekenler görüşüldü.

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