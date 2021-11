Kaymakam İrdelp’ ten Emniyet ve Jandarma personeline Başarı Belgesi

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, emniyet ve jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı Başarı Belgesi verdi.

İlçede, narkotik, hırsızlık ve kadına karşı şiddet konuları başta olmak üzere halkın mal ve can güvenliğini korumak için gece gündüz çalışan kolluk birimlerinin göstermiş olduğu başarılarından dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tebrik yemeği veren Kaymakam Mehmet Can İrdelp, başarılı çalışmalarından dolayı kolluk görevlilerine teşekkür etti.

Kaymakam İrdelp, ” İlçemizde son bir yıl içerisinde meydana gelen kişilere karşı işlenen suç oranında yüzde 15, mal varlığına karşı işlenen suç oranında yüzde 46’lık bir azalma meydana gelmiştir. Yine bu dönemde ilçemizde uyuşturucu ile mücadelede başarıda yüzde 133’lük bir artış meydana gelmiştir. Bu başarının yakalanmasında emeği geçen tüm personeli tebrik ediyor ve ayni hassasiyetle görevlerine devam etmelerini temenni ediyorum” dedi.

Konuşma sonrası Altıntaş Cumhuriyet Baş Savcısı Savaş Göloğlu ile Kaymakam İrdelp, emniyet ve jandarma personeline Başarı Belgelerini takdim etti.

