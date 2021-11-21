Antik kent evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Kütahya'da özel günlerini farklı karelerle ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damatlar, fotoğraf çektirmek için UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yar alan Aizanoi Antik Kenti’ne akın ediyor.

Düğün töreni için gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler, kuaför ve makyaj işlemi sonrası soluğu Aizanoi Antik Kenti'nde alıyor. Dünyada arkeolojik zenginlik bakımından başta gelen yerlerden olan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, yerli turistler için farklı şekilde değerlendiriliyor. Tarihi mekanları görmek için birçok insanın uzak ülkelerden geldiği Aizanoi Antik Kenti, çiftlerin de düğün fotoğrafları için adeta vazgeçilmezleri oldu. Kütahya cd çevre illerden antik kente gelen çiftler, tarihi teneffüs etmenin mutluluğunu yaşıyor. Binlerce yıllık sütunların, antik tiyatronun ve Zeus Tapınağı’nın önünde ve içinde romantik pozlar veren çiftler, renkli bir düğün albümüne kavuşuyor.

Düğün fotoğrafları çektirmek için Aizanoi Antik Kenti'ne gelen Emel ve Ömer Bayraktan çifti, düğün hatırası için Çavdarhisar'daki tarihi mekanı tercih ettiklerini ifade ettiler. Sonbaharda evlenen çiftlerin uğrak yeri haline gelen Aizanoi Antik Kenti, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

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