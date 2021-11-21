Otomobilin torpidosundaki uyuşturucuyu 'Thor' buldu

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, polisin durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada torpidosunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Kütahya karayolunda, 32 PP 399 plakalı otomobili takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, takip sonucu durduruldu. Otomobildeki Z.Ş. ve A.T.´nin üst aramasında hassas terazi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen otomobilde, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada da torpidoya gizlenmiş 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-11-21 14:10:06



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