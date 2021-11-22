Kütahya İl Genel Meclisi'nde gündem AFAD

Kütahya İl Özel İdaresi 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında AFAD çalışmaları değerlendirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Genel Meclisi üyelerine 2021 yılında gerçekleştirilen AFAD çalışmaları ve 2022 yılında yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

2021 ve 2022 yılı temalarının “Afet Farkındalığı” olduğunu ve ülkemizde afet risklerine karşı hep birlikte hareket edebilmenin eğitimden geçtiğini belirten İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, tüm vatandaşları afet farkındalık eğitimlerine katılmaya davet etti.

Konuşmasında, Vali Ali Çelik, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve İl Genel Meclisi üyelerine ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak’a AFAD'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Artun, 2022 yılı bütçesinin Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni etti.

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