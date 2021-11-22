Abdi Aktaş, Belediye Kütahyaspor'un Sportif Direktörü oldu

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TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da, Sportif Direktörlük görevine Abdi Aktaş'ın getirildiği bildirildi.

Belediye Kütahyaspor'dan yapılan açıklamada, "Camiamızın sevilen isimlerinden yardımcı antrenör olarak 2 sezondur görev yapan Abdi Aktaş, Yönetim Kurulu tarafından Sportif Direktörlük görevine getirildi. Kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

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