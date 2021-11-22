Enne'de beton asfalt serimi tamam

Sıcak asfalt kaplamaya göre yüzde 40 daha az maliyetli olan beton asfalt uygulamasının yapıldığı Enne Mahallesi Dağıstanlı Caddesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Enne Mahallesi Dağıstanlı Caddesi'nde iki buçuk kilometre beton asfalt uygulaması tamamlandı. Yaklaşık 18 bin 750 m’lik bir alanda uygulanan beton asfalt ile maliyet yüzde 40 daha aşağıya çekilirken, asfalt kalitesi de daha verimli hale gelmesi sağlandı.

Sıcak asfalt serim yönetime göre daha dayanıklı olan beton asfalt serimi Kütahya’nın farklı noktalarında 15 kilometre uzunluğunda 110 bin m beton yol imalatı 2022 mayıs ayına kadar tamamlanacak.

Fen İşleri asfalt serim ekipleri Enne Mahallesi Dağıstanlı Caddesindeki serim işinin ardından Parmakören Mahallesi yeni cezaevi arasındaki caddede beton asfalt serim işine başlayacak.

Fen İşleri Bağlı ekipler, aynı zamanda Kütahya Tavşanlı Karayolu üzerinde yeni açılan kavşak ile Yoncalı arasındaki 40 metrelik yolda, ham yol dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi otobüs son durağına çalışma yapan asfalt serim ekipleri, üniversiteye giden özel halk otobüslerinin son durağında düzenleme ve asfalt serim çalışmalarını tamamlayarak, başta otobüsçü esnafı olmak üzere üniversite ve öğrencilerin daha kaliteli hizmet almaları sağlandı.

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