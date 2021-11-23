Şifalı sularıyla ünlü Yoncalı, spor turizmiyle de adından söz ettirecek Kütahya'nın kaplıca bölgesi Yoncalı'da yapımına 8 ay önce başlanan spor tesisleri inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

Kütahya'nın kaplıca bölgesi Yoncalı'da, yapımına 8 ay önce başlanan spor tesisleri inşaatının yüzde 85'inin tamamlandığı bildirildi.

Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi’nde spor turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi yönünde atılan adımların ilki olan spor tesisi projesinin, bölgeye büyük bir hareketlilik getireceği öngörülüyor.

Yetkililer, iki antrenman sahası, bir nizami saha, bin kişi kapasiteli tribün inşaatının tamamlandığını, 4’lü soyunma odası yapımının ise halen devam ettiğini belirttiler.

İnşaatı yapan firmanın yetkilileri, projede yer alan inşaatın yüzde 85'nin tamamlandığını, tesisin tamamının da bir kaç aya kadar da hizmete sunulacak düzeye getirileceğini dile getirdiler.

Tesislerin zemin iyileştirmesinin Kütahya İl Özel İdaresi, yapı kontrolünün de Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapıldığı kaydedildi.

Kütahya'nın şifalı sularıyla ünlü kaplıca bölgesi Yoncalı'nın tesislerin hizmete açılmasıyla, spor turizmiyle de adından söz ettireceği ifade edildi.

İHA tarafından havadan da görüntülenen tesislerin 5 milyon TL'ye mal olacağını öğrenildi.

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