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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Işık: "Okullara desteğimiz sürecek"

İHA

Başkan Işık: "Okullara desteğimiz sürecek"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okulda eğitim gören öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Başkan Işık, ziyaretinde geçtiğimiz günlerde Kütahya Belediyesi ile imzalanan protokol karşılığında kullanılacak olan geri dönüşüm makinesini inceledi.
Geçtiğimiz günlerde Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu arasında atıkların kompost olarak dönüştürülmesine ilişkin imzalanan protokol sonrasında, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık okul yönetimini ve öğrencileri ziyaret etti.
Ziyarette öğrencilerin el emeği göz nuru çalışmalarını inceleyen Başkan Işık, öğrencilere başarılar diledi. Eğitime ve okullara Kütahya Belediyesi olarak desteklerinin her zaman devam ettiğini ifade eden Başkan Işık, son olarak Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu ile imzalanan protokolü hatırlatarak, şehirdeki atıkların kompost haline getirilerek değerlendirileceğini söyledi.
Okul yönetimi ise Başkan Işık’a destekleri ve ziyareti için teşekkür ederek, öğrencilerin hazırladığı Türk Bayrağı’nı Başkan Işık’a hediye ettiler.

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