Kütahya’da 'Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim' programı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 'Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim' programının sona erdiği bildirildi.

Antalya, Denizli, İstanbul, Ordu illerinden, ayrıca Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçelerden gelen 13 sağlık çalışanının katıldığı Sağlık Bakanlığının belirlediği ve uluslararası standartlarda geçerliliği olan Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim programı Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Sercan Şimşek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren, Eğitim Hemşireleri ve Acil Servis Birim Sorumlusu'nun katıldığı kapanış programıyla katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Sertifika teslim programında yaptığı konuşmada Acil Servisinin önemine değinen Başhekim Sertaş Erarslan, “İki ay süren bir eğitim sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu süre içerisinde hastanemizde hem teorik, hem pratik olarak eğitimlerinizi tamamlayıp bu belgeyi hak ettiniz. Sizleri tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum. Bundan sonraki çalışma hayatınızda başarılar diler, sertifika programının düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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