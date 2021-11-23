Kütahya Belediyesi'nin 2022 bütçesi 861 milyon 120 bin TL

Kütahya Belediye Meclisi, Kasım ayı ikinci toplantısında 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait belediye bütçesini görüşüp oy birliği ile onayladı. 2022 yılı bütçesi 861 milyon 120 bin TL olarak belirlendi.

Kütahya Belediye Meclisi 3. Dönem 10. Olağan 2. Birleşim toplantısı Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında gerçekleşti. Başkan Işık, onaylanan 2022 bütçesinin yüzde 60’nın yatırımlara ayrıldığını belirterek, alınan bütçe kararının Kütahya için hayırlı olmasını temenni etti.

Belediye Meclisi'nin 3 Kasım 2021 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyona havale ettiği 2022 mali yılı belediye bütçesi müzakeresi görüşüldü. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ‘Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.’ diyerek başladığı açılış konuşmasının ardından, plan ve bütçe komisyonunun 2022 mali yılı bütçe raporu, kalem kalem okunarak meclis üyelerine sunuldu.

Yapılan sunumların ardından 2022 yılı mali bütçesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Belediyenin 2023 yılı bütçesi için 865 milyon TL ve 2024 mali yılı bütçesi için de 815 milyon TL olarak belirlendi.

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