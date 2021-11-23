Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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Kütahya’nın Emet ilçesinde Roma Dönemi'ne ait bir adet mezar stelini ve heykeli satmak isteyen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ve Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Emet ilçesinde 2 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, Roma Dönemi'ne ait 1 adet mezar steli ve 1 adet heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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