Simav’da öğretmenler yemekte buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemekli toplantı düzenlendi.

Simav EğitimBirSen temsilciliği tarafından Ege Saray düğün salonunda düzenlenen toplantıya Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Milliyetçi hareket Partisi İlçe Başkanı Bayram Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, EğitimBirSen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, EğitimBirSen Simav temsilcisi Halil Aktay, Okul Müdürleri, çalışan ve emekli öğretmenler ile sendika yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.

Yeni Cami imam hatibi İbrahim Değmen tarafından yapılan Kur’anı Kerim tilavetinden sonra, açılış konuşmasını yapan EğitimBirSen Simav temsilcisi Halil Aktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün, öğretmenin toplumdaki yerini ve saygınlığını artırmak amacıyla kutlandığını ifade etti. Aktay “ Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul ettiği 24 Kasın 1981 yılından bu yana öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

Selamlama konuşması yapan EğitimBirSen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, Allah’ın selamı ve rahmetinin toplantıya teşrif edenlerin ve Anadolu coğrafyasındaki geleceğimizin inşası adına tüm eğitim camiasının üzerine olsun dileklerinde bulundu.

Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü programın kapanış konuşmasında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Emeklilik hayatını yaşayan öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyor, hepinize sevgi saygılar sunuyorum” dedi.

Eğitime katkıda bulunan eğitimciler ile eğitime destek olanlara hediye ve plaket takdimi yapılarak günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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