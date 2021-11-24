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Engelli kadının evini lise öğrencileri temizledi Kütahya'da, doğuştan engelli olan ve ev işlerinde zorluk çeken Rabia Yıldırım için lise öğrencileri kolları sıvadı ve Yıldırım’ın evini dip köşe temizleyerek, engelli kadına el ayak oldular

İHA

Engelli kadının evini lise öğrencileri temizledi Kütahya'da, doğuştan engelli olan ve ev işlerinde zorluk çeken Rabia Yıldırım için lise öğrencileri kolları sıvadı ve Yıldırım’ın evini dip köşe temizleyerek, engelli kadına el ayak oldular

Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kütahya’da ikamet eden bedensel engelli Rabia Yıldırım’ın evini temizledi. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi'nin aracılık ettiği etkinliğe 20 öğrenci gönüllü olarak katıldı ve engelli kadının evinde temizlik yaptılar.
Arkadaşlık ve yardımlaşmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyleyen Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, “Rabia hanım doğuştan engelli. Eşi de engelliydi ve 3 yıl önce eşini kaybetti, Rabia hanım 3 yıldır yalnız yaşıyor bizlerde elimizden geldiğince kendisine destek olmaya devam ediyorduk. Bugünde Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bize destek çıktı. Rabia’mız elinden ve yaklarından engeli olduğu için ev temizliğini yapamamaktaydı. Okulumuzdan da böyle bir teklif gelince çok sevindik ve Rabia hanımı mutlu etmeye geldik. Belki bizler 2 yıllık pandemi süresince evde kaldık ancak bir ömür boyu evlerinde kapalı kalan arkadaşlarımızı tanıyoruz. O arkadaşlarımıza gelip 2 kelime etmek o kadar güzel bir duygu ki tarif edilemez. Çünkü arkadaşlık, sohbet onun gönlünü almak mutlu etmek kadar güzel bir şey yok. Bu konuda bizlere destek veren okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Elinden ve ayağından engelli olan Rabia Yıldırım ise ev işlerinde zorluk çektiği için destek olmaya gelen öğrencilere teşekkür etti.
Gönüllü olarak gelerek engelli kadının evinde temizlik yapan gençler ise "Engelli kadının yüzünü güldürmek için ev işlerinde yardımcı olduk, yemek desteği verdik, biz arkadaşlarımız ile birlikte her zaman engellilerimizin yanındayız" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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