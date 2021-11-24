Kirazpınar Mahallesi'ne içme suyu terfi hattı

Kütahya'da, ParmakörenKirazpınar Mahallesi arasında 5 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan içme suyu terfi hattı ile birlikte Kirazpınar Mahallesi'nin su problemi sona erdi.
Bu yıl yaşanan kuraklık, su kuyularının kurumasına neden oldu. Yaşanan bu olumsuzluk sonucunda bazı mahallelerimizde meydana gelen su problemlerini gidermek için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kirazpınar Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısını acil olarak çözüme kavuşturan ekipler, Parmakören Mahallesi'nden Kirazpınar Mahallesine 5 kilometre uzunluğunda içme suyu terfi hattı çekti. Yapılan çalışma sonrasında mahallede yaşayan vatandaşların su ile ilgili problemleri sonlandırılırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.