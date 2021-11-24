Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri bitme aşamasına gelen Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü 1. Etap Projesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Gediz’de Termal Turizm alanında marka haline gelerek ekonomik olarak katkı sağlayacak olan Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü 1. Etap Projesi inşaatı hakkında bilgi veren Başkan Akçadurak; " Termal Tatil Köyü 1.Etap projesi kapsamında erkek ve kadın hamamları, aquapark, camii, restaurant ve ticaret alanı inşaatları bitme aşamasına geldi. İlçemize ekonomik olarak büyük katkılar sağlayacak olan Gediz Termal Tatil Köyü birinci etap projesine kavuşmanın sevincini yaşamaktayız. Projemiz tamamlandığında ülke ve bölge turizminin cazibe merkezlerinden birisi olacağına inancımız tamdır. Güzel ilçemiz artık kayak sporundan sonra Termal turizm bakımından da bölgemizin en önemli turizm merkezlerinden birisi olma yolunda ilerliyor. Turizmde marka atılımlar yapmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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