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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çelik öğretmenlerin gününü kutladı, hediye takdim etti

İHA

Vali Çelik öğretmenlerin gününü kutladı, hediye takdim etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Öğretmenler Günü sebebiyle Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerini ziyaret etti.
Vali Ali Çelik, öğretmenleri tebrik ederek günün anısına çiçek ve hediye takdim etti.
40 yıldır kutlanmakta olan Öğretmenler Günü’nün adeta yüzlerce yıldır kutlanıyormuşçasına içselleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nün 1981 yılında ilan edilmesinin temel sebebi öğretmenlik mesleğinin değerini, kutsallığını toplumun her kesiminde farkındalığı yükseltmek. Öğretmeni anmak, gönlüne dokunmak bizim için çok önemli ve değerli. Hepsinin hayatımızda ciddi yeri var. İnşallah bu kültür devam eder. En çok sevilen insan en çok sevenlerdir aslında. Sevme duygusu kuvvetli insanların en çok sevildiğini görürsünüz etrafınızda. Çocukları seven bir insanın çocuklar tarafından sevildiğini görürsünüz. Bunu kendinin en çok yansıttığı alan da öğretmenlerdir. Özellikle ilkokulda çocukların pervaneler gibi öğretmeninin etrafındadır. Öğretmenin sevgisini ve gönlünü alabilmek için sanki bir yarış vardır. Bu çok değerli bir duygu. Allah o sevgiden mahrum bırakmasın” diye konuştu.
Okulun ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, “Böyle anlamlı bir günde bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz” dedi.
Ziyaretten duydukları mutluluğu ifade eden öğretmenler de Vali Ali Çelik’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

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