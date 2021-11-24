Geleceğin diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde 'Beyaz önlük giydirme töreni' gerçekleşti. Geleceğin diş hekimleri, 'İnsanlığa hizmet' sloganıyla beyaz önlüklerini giydiler.

KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, hekimlikte tüm insanlığa hizmet vurgusunu yaparak, “Bugün diş hekimi adayı öğrencilerimize, hekimlik mesleği için dürüstlük, aydınlığın, asaletin, saflığın ve bilgeliğin ile tüm insanlığa hizmet aşkının sembolü olan 'Beyaz önlük giydirme töreni' için toplanmış bulunmaktayız. Aynı zamanda akademik unvanı yükselen hocalarımıza cübbelerini giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

KSBÜ'de bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrencilerin beyaz önlükleri, törene katılan protokol üyeleri tarafından giydirildi.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda gerçekleştrilen 'Beyaz önlük giydirme töreni'ne, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Cem Algın ve Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Genel Sekreter Kutlu Önal, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve diğer protokol üyeleri ile birlikte akademik personel ve öğrenciler katıldı.

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