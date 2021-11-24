Kütahya’da jandarma, “Öğretmenler Gününü” kutladı

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Kütahya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak İlkokulu öğretmenlerini ziyaret ederek günlerini kutladı ve çiçek takdim etti.

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