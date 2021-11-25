Öğretmenler korosundan muhteşem konser

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan farklı branştaki öğretmenler korosu, Belediye Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Simav Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından organize edilen konsere Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Adil Biçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şef Nurgül Demir yönetimindeki farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin, amatör bir ruhla başlayan Türk Halk Müziği çalışmaları sahnede coşkulu anlar yaşattı.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, öğretmenlik mesleğinin para değil bir ruh işi olduğunu belirtti. Şirikçi, “Öğretmen sadece bir memur değildir. Genç ruhları, kendine özgü kabiliyetleriyle ilmek ilmek işleyen bir sanatkardır. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. 24 kasım Öğretmenler Gününü kutlar, saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Konserin hazırlanmasında emeği geçen meslektaşlarımı tebrik ederim” dedi.

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