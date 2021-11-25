Hisarcık'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ilçe koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Vekili Ayşe Uludoğan, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç, İlçe Emniyet Amiri Vekili Resul Acun, İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Mücahit Kartal, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar, Nüfus Müdürü Mehmet Çolak, İlçe Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Tavşanlı Sosyal Hizmetler personeli katıldı.

Konuyla ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ”Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam Didem Dinç Özay başkanlığında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı” denildi.

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