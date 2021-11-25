Başkan Melek Mankan: "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir"

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bir sorun olduğuna vurgu yaptı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’un da katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, kadına yönelik şiddetin, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış olduğuna dikkat çekti.

Başkan Mankan, “AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz seçim beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.