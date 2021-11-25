DPÜ'de 'Akademide Üç Kuşak Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu'

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından çevrim içi ortamda düzenlenen ve üç gün sürecek 'Akademide Üç Kuşak Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu' açılış oturumuyla başladı.

Çevrim içi olarak düzenlenen ve 45 farklı üniversiteden 135 katılımcının yer aldığı ve üç günde 47 oturumun düzenleneceği sempozyuma doktora danışmanı, bu danışmanının yetiştirdiği akademisyen ve bu akademisyenin öğrencisi olan yüksek lisans veya doktora öğrencileri tarafından hazırlanan bildiriler kabul edildi. Etkinlikte bilim insanı ve sanatçılardan üç farklı kuşaktan bilim insanları ve öğrenciler aynı zaman ve yerde bir araya getirilerek kuşaklar arasında bilimsel etkileşim sağlanması amaçlandı.

Açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından ‘Vefa’ adı verilen ve moderatörlüğünü Rektör Kazım Uysal’ın yaptığı açılış oturumuna geçildi. Oturumda İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kâzım Yetiş, Mühendislik Fakültesi öğretim üyemiz Prof. Dr. İsmail Göktay Ediz ve Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış oturumunun sonunda katılımcılara ve izleyicilere teşekkür eden Rektör Uysal, 27 Kasım’a kadar sürecek sempozyumun bilim dünyası ve katılımcılar adına hayırlı olmasını diledi.

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