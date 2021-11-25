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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz’de KADES uygulaması anlatıldı

İHA

Gediz’de KADES uygulaması anlatıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Kaymakam Hakan Alkan’ın katılımı ile şehrin en işlek noktalarında açtıkları stantta Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasını tanıttı.
Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, kadınların hizmetine acil durumlarda kullanmasını amaçlayan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasının tanıtımını yapmak için Belediye yanında stant kurdu.
Gediz Cumhuriyet Caddesinde kurulan stantta kadınları bilgilendiren polis ve jandarma görevlileri, olası bir şiddet ve taciz gibi kötü eylemlerle karşılaşmaları durumunda kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını ifade etti. Kadınlara broşür dağıtan ekipler, bazılarının telefonuna KADES’i indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi. 25 Kasım Gününün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olması münasebetiyle kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılmasını amaçlanan etkinliğe, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Uygulama ile son yıllarda artış gösteren kadına şiddet olaylarının önlenmesi, şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlara ulaşılabilmeyi hedeflediklerini söyleyen Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, “Akıllı telefonlara indirilen uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların bulunduğu koruma, acil durumlarda bir tuşla olay yerine en yakın güvenlik gücünün intikal etmesi sağlanacak. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın huzuru ve güvenliği için bu uygulamayı kullanmayı ihmal etmeyelim. Güvenlik güçlerimizin bu konudaki çalışmaları kararlılıkla devam edecektir” dedi.

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