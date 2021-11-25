Vali Çelik, KADES uygulamasını denedi Kütahya Valisi Çelik, ihbar sonrası 3 dakika içinde AVM’ye gelen polis ekiplerini tebrik etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çelik, KADES uygulamasını denedi Kütahya Valisi Çelik, ihbar sonrası 3 dakika içinde AVM’ye gelen polis ekiplerini tebrik etti

İHA

Vali Çelik, KADES uygulamasını denedi Kütahya Valisi Çelik, ihbar sonrası 3 dakika içinde AVM’ye gelen polis ekiplerini tebrik etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde KADES uygulamasını denedi. Vali Çelik, ihbar sonrası 3 dakika içinde AVM’ye gelen polis ekiplerini tebrik etti.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendirdi. KADES tanıtım stantlarını ziyaret eden Vali Ali Çelik, ekiplerden bilgiler aldı.
Ziyarette, KADES uygulamasının işleyişi de denendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, KADES butonuna basarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbarın yapılmasının ardından kısa sürede AVM’ye geldi.
Kısa sürede gelen polis ekiplerine teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Ekiplerimiz 3 dakikada geldi. Duyarlılık üst seviyede. Vaka analizlerimizi incelediğimizde 3 ila 5 dakika içinde olay yerine intikal edilerek soruna hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. En büyük isteğimiz tüm kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmeleri. Kendilerine olmasa dahi çevrelerinde şahit oldukları olayları kolluk birimlerine iletmeleri. Kadına şiddete hayır diyoruz. Canın olduğu yerde bir sayısı bile fazla. Sıfır toleransla mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı: "Kadına şiddete hayır"
YEREL HABERLER Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı: "Kadına ...
Gediz’de KADES uygulaması anlatıldı
YEREL HABERLER Gediz’de KADES uygulaması anlatıldı
Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Şiddetin her ...
Yoncalı'da asfalt çalışması
YEREL HABERLER Yoncalı'da asfalt çalışması
DPÜ'de 'Akademide Üç Kuşak Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu'
YEREL HABERLER DPÜ'de 'Akademide Üç Kuşak Bilim, Kültür ve Sanat ...
Başkan Melek Mankan: "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir"
YEREL HABERLER Başkan Melek Mankan: "Kadına şiddet, insanlığa ...
Kütahya’da KADES uygulaması halka tanıtıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da KADES uygulaması halka tanıtıldı
Kütahya’da jandarma, “Öğretmenler Gününü” kutladı
YEREL HABERLER Kütahya’da jandarma, “Öğretmenler Gününü” kutladı
DPÜ Öğrenci Senatosu, ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER DPÜ Öğrenci Senatosu, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Hisarcık'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Hisarcık'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu
Osmanlı'nın unutulan 'Sadaka Taşı' geleneği bu okulda yaşatılıyor Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, ‘Sadaka Taşı’ geleneğini okullarında yaşatıyor
YEREL HABERLER Osmanlı'nın unutulan 'Sadaka Taşı' geleneği bu okulda ...
Refüj ve tretuvarlarda yabani ot temizliği
YEREL HABERLER Refüj ve tretuvarlarda yabani ot temizliği
Öğretmenler korosundan muhteşem konser
YEREL HABERLER Öğretmenler korosundan muhteşem konser
Kütahya’ya sağlık alanında 340 kadro tahsis edildi
YEREL HABERLER Kütahya’ya sağlık alanında 340 kadro tahsis edildi
Öğrenciler “Anlat bana öğretmenim” şarkısını işaret diliyle seslendirdi
YEREL HABERLER Öğrenciler “Anlat bana öğretmenim” şarkısını işaret ...
Kütahya’da KADES uygulaması halka tanıtıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da KADES uygulaması halka tanıtıldı
Hisarcık’ta öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi
Öğretmenler, gününü gölet manzarasıyla kutladı
YEREL HABERLER Öğretmenler, gününü gölet manzarasıyla kutladı
Kütahya’da jandarma, “Öğretmenler Gününü” kutladı
YEREL HABERLER Kütahya’da jandarma, “Öğretmenler Gününü” kutladı
Geleceğin diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER Geleceğin diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi
Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 215 milyon TL
YEREL HABERLER Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 215 ...
Vali Çelik öğretmenlerin gününü kutladı, hediye takdim etti
YEREL HABERLER Vali Çelik öğretmenlerin gününü kutladı, hediye ...
Çavdarhisar’ın yöresel lezzeti pancar sapı turşusuna ilgi arttı
YEREL HABERLER Çavdarhisar’ın yöresel lezzeti pancar sapı turşusuna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.