Tarımsal yatırıma yüzde 50 hibe desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, tarımsal yatırım ile alet ve makine alımında verilmesi planlanan yüzde 50 hibe desteğiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya muhtarlar, çiftçiler ve girişimci vatandaşlar katıldı.
Tokdemir, “Bu kapsamda jeotermalli sera yapımı, meyve sebze işleme tesisi, hayvancılık yatırımları gibi ve bir çok alanda, mibzer, balyaslaj makinesi, römork, çapa makinesi, pulluk, ilaçlama makinesi, yem kırmaezmekarma makineleri gibi tarımsal alet ve ekipmanları için yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Başvurulardan sonra bu hibe desteğinden çok sayıda çiftçimizin yararlanacağını ümit ediyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.