Kütahya Pazarlar Orhanlar Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

DSİ, Kütahya iline yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Kütahya Pazarlar Orhanlar Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Çalışmaları devam eden Kütahya Pazarlar Orhanlar Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 6 bin 330 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını’ söyledi.

‘Dipsavak, memba batardosu, enjeksiyon işleri, yol ve gövde dolgu imalatlarının tamamlandığını’ ifade eden Genel Müdür Yıldız, ‘Dolusavak imalatları, kret düzenlenmesi ve ayar vana odası mekanik imalatları tamamlanarak iş bitirilecektir. Temelden yüksekliği 33,2 metre ve su depolama kapasitesi 3,26 milyon metreküp olan Kütahya Pazarlar Orhanlar Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına bin 200 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 600 bin TL katkı sağlanması hedeflendiğini’ söyledi.

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