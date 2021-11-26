KKYDP bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 15.Etap proje başvuruları ile ilgili bilgilendirme toplantısı Simav ilçesinde gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Bakanlığımızca bu yıl 15.Etabı uygulanacak yüzde 50 hibeli projelerimiz ile ilgili çiftçilerimize yönelik bilgilendirme toplantısı Simav Hükümet Konağı toplantı salonunda yapıldı. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personelince gerçekleştirilen sunumda başvuru sahiplerine özellikle makineekipman programı hakkında detaylı bilgi verildi. Soru cevap bölümünde ise katılımcıların başvuru süreci, şartları ve başvuru dönemi hakkında soruları cevaplandırıldı” denildi.

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